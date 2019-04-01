Пекин, 2 апреля, 2019, 02:34 — ИА Регнум. Китай начал снижение железнодорожных грузовых тарифов в рамках поддержки реальной экономики, сообщили 1 апреля в Китайской железнодорожной корпорации (CRC).

Грузовой поезд

Снижение тарифов, как ожидается, в общей сложности позволит снизить расходы на транспортировку грузов на 6 млрд юаней (около $893 млн) в год. Данный шаг осуществляется в рамках целого ряда мер, проводимых страной с 2017 года по сокращению расходов на грузоперевозку на более чем 20 млрд юаней. Кроме того, власти Поднебесной намерены снизить НДС на грузоперевозки.

Как сообщало ИА REGNUM, Госсовет КНР активно занимается оптимизацией транспортной структуры, целью которой является до 2020 года оптимизировать и увеличить производительности железнодорожных, речных и морских грузоперевозок.