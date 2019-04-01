Чэнду, Китай, 2 апреля, 2019, 02:23 — ИА Регнум. Все тридцать пожарных, числящихся ранее пропавшими без вести во время тушения пожара в провинции Сычуань на юго-западе Китая, найдены погибшими, сообщает 1 апреля агентство Синьхуа.

U.S. Department of Agriculture Лесной пожар

Двадцать семь пожарных и три местных жителя пропали без вести 30 марта, когда во время тушения пожара вдруг поднялся сильный ветер, спровоцировав сильное возгорание на месте тушения, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Ранее стало известно об обнаружении тел двадцати шести человек из тридцати.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возгорелся на высоте 3800 метров в Ланшань-Ийском автономном округе провинции Сычуань на юго-западе Китая. На борьбу с пламенем было брошено 689 человек.