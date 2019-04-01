Москва, 2 апреля, 2019, 02:37 — ИА Регнум. В связи с прекращением действия договора о дружбе с Россией по украинской инициативе перестает действовать статья о признании границ Украины, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина после распада

«Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией. Ирония в том, что в нем была статья о признании границ Украины. Отныне эта статья не действует, с чем можно поздравить и Климкина, и Порошенко», — заявил сенатор.

Также Пушков прокомментировал эту ситуацию цитатой немецкого ученого Альберта Эйнштейна: «Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля было прекращено действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной, подписанного в мае 1997 года. Действие договора было прекращено по инициативе Украины. Как заявил украинский президент Петр Порошенко, Украина разрывает связи с Москвой, чтобы «вернуться» в Европу.