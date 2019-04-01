Москва, 2 апреля, 2019, 02:14 — ИА Регнум. Группа компаний «Севергрупп» собирается купить 34,44% акций гипермаркетов «Лента». Об этом сообщили в пресс-службе «Ленты».

Brateevsky Гипермаркет «Лента»

Цена акции для «Севергрупп» будет стоить $18, или $3,6 за депозитарную расписку. Весь пакет, который покупает «Севергрупп», будет стоить $729 млн.

Кроме того, «Севергрупп» собирается купить 7,47% акций «Ленты» у Европейского банка реконструкции и развития.

Напомним, основной актив «Севергрупп» — ПАО «Северсталь», основной владелец которой — Алексей Мордашов, председатель совета директоров.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале года бывший глава «Ленты» Ян Дюннинг стал президентом ПАО «Магнит».