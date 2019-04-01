Лондон, 2 апреля, 2019, 02:16 — ИА Регнум. Депутаты Палаты общин британского парламента снова не смогли выбрать альтернативный вариант Brexit, сообщает агентство Reuters со ссылкой на результаты голосования, проходившего 1 апреля.

Brexit

Сообщается, что 273 депутата проголосовали за выход Великобритании из ЕС с сохранением членства в таможенном союзе, однако против этого предложения выступили 276 парламентариев.

Также на голосовании обсуждался вариант выноса любого варианта соглашения на референдум, но и здесь депутаты не смогли прийти к единому мнению. Это предложение поддержали 280 депутатов, 292 выступили против.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 в британском парламенте обсуждалось соглашение по Brexit, достигнутое премьер-министром страны Терезой Мэй с руководством Евросоюза. Депутаты в третий раз проголосовали против соглашения.