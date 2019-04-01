Турин, Италия, 2 апреля, 2019, 01:49 — ИА Регнум. Конверт с самодельным взрывным устройством прибыл по почте в городской совет Турина в Италии, сообщает пресс-служба местной полиции.

Бомба

Сообщается, что получателем пакета с бомбой должна была стать мэр города Кьяра Аппендино. Конверт вызвал подозрение у служащих горсовета, которые заявили о подозрительной посылке в полицию. Саперы осмотрели конверт и обнаружили в нем примитивное взрывное устройство. Бомба была обезврежена.

Следствие предполагает, что конверт могли отправить местные анархисты, таким образом выражающие протест против закрытия одного из их «социальных центров». На эту версию следствие направил адрес отправителя — на конверте в качестве отправителя была указана школа Диас в Генуе, где в 2001 году произошли столкновения полиции и протестующих против саммита G8.