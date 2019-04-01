Вашингтон, 2 апреля, 2019, 01:36 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении санкций против Южного Судана еще на один год, об этом свидетельствует президентское уведомление Конгрессу США.

Впервые санкции против этой страны США ввели в апреле 2014 года во время президентского срока Барака Обамы. Санкции были введены в связи с разгоревшейся в Южном Судане гражданской войной.

Под воздействие американских санкций подпадают ответственные с точки зрения Соединенных Штатов за насилие над мирным населением, привлечение детей к участию в вооруженном конфликте и нападения на миротворцев.

По мнению Трампа, в Южном Судане до сих пор сохраняется тяжелая обстановка, в связи с чем было принято решение продлить действие санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Южном Судане началась в 2013 году. Основное противоборство происходит между народностью динка и племенем нуэр.