Вашингтон, 2 апреля, 2019, 00:59 — ИА Регнум. Гематоген — «странный» продукт, но он популярен в России со времен СССР, заявила журналист Марк Хей в публикации «Как Россия полюбила батончики из крови» для Vice.

Sergei Frolov Батончики гематогена

Она предположила, что жителям России нравится гематоген из-за привкуса железа и из-за того, что он очень сладкий. По ее мнению, гематоген более популярен, чем конфеты.

Отмечается, что гематоген был популярен и в СССР, и автор объяснила это «централизованным тоталитарным производством и распределением», а также «прагматизмом»: гематоген заменял шоколад.

Хей предположила, что если бы жители РФ больше интересовались содержанием этого продукта, то многие отказались бы от него.

Напомним, гематоген является средством для повышения гемоглобина в крови, изготавливается из сухой дефибринированной крови крупного рогатого скота. В его состав входят сгущённое молоко, мёд, аскорбиновая кислота.

Кроме того, гематоген — источник аминоклислот, углеводов, жиров и минералов, которые содержатся в нем в пропорциях, близких составу крови человека.