Москва, 2 апреля, 2019, 01:00 — ИА Регнум. Московский зоопарк собирается перевезти двух больших панд из китайского города Чэнду, говорится в документе на официальном портале госзакупок.

Большая панда

В техническом задании к госзакупке указано, что столичный зоопарк ищет исполнителей контракта на перевозку «двух особей больших панд» авиатранспортом из города Чэнду в Китае в Москву. Отмечается, что во время перевозки пандам будет необходим доступ трех специалистов, среди которых должны быть ветеринар и зоолог.

Общая сумма контракта оценивается в 14,6 млн рублей. Согласно техзаданию, общая длительность перелета не должна превысить 20 часов. Срок выполнения услуг на транспортировку животных — 29 апреля 2019 года.