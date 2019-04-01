Киев, 2 апреля, 2019, 00:29 — ИА Регнум. Лидером в первом туре выборов президента Украины после подсчета 95,72% голосов остаётся кандидат Владимир Зеленский, сообщает украинский ЦИК.

Цитата из к/ф «Слуга народа 2». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Владимир Зеленский в роли президента Василия Голобородько

Уточняется, что за Зеленского проголосовали 30,22% избирателей. Второе место — за Петром Порошенко, действующим президентом, за которого проголосовали 15,93%.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — на третьем месте — 13,40% голосов, Юрий Бойко — на четвертой позиции: 11,6%.

Напомним, выборы президента Украины состоялись 29 марта. Явка составила 63,48%. Ожидается, что будет второй тур.