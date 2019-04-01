Осло, 2 апреля, 2019, 00:16 — ИА Регнум. Предстоящая встреча с российским президентом Владимиром Путиным является хорошей возможностью продолжить диалог Осло и Москвы, заявила норвежский премьер-министр Эрна Сульберг, пишет Verdens Gang.

Government.ru Встреча Дмитрия Медведева с Эрной Сульберг. 14 февраля 2014 года, Сочи

Сульберг отметила, что инициатором ее встречи с Путиным выступает норвежская сторона. Она назвала обстановку на мировой арене, на фоне которой будут проходить переговоры в Санкт-Петербурге, «сложной».

Отмечается, что предыдущие контакты на высшем уровне между Осло и Москвой состоялись в декабре прошлого года, когда норвежский премьер-министр встречалась и российским коллегой Дмитрием Медведевым. Встреча с Путиным, по словам Сульберг, станет «хорошим продолжением».

Напомним, переговоры Путина и Сульберг должны состояться 9 апреля на заседании V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».