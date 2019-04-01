Вашингтон, 1 апреля, 2019, 23:53 — ИА Регнум. Правительство США планирует ввести новые санкции против Ирана в мае текущего года, 1 апреля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Как заявил журналистам неназываемый представитель Белого дома, таким образом президент Дональд Трамп и его команда хотят «отметить» годовщину выхода США из ядерного соглашения с Ираном.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из «ядерной сделки» 8 мая 2018 года. Поводом стала «ложь» Ирана о прекращении ядерной программы.

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