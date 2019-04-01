Москва, 1 апреля, 2019, 23:52 — ИА Регнум. Курс доллара США к 2036 году будет составлять 75,2 рубля. Такая оценка приводится в бюджетном прогнозе ведомства на соответствующий период, обнародованном пресс-службой правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Согласно прогнозу, в 2021 году курс доллара будет составлять 64 рубля, в 2024 году — 68 рублей, в 2030 году — 72,6 рубля, а в 2036 году — 75,2 рубля.

В базовом сценарии прогноза предусмотрен средний курс доллара в период с 2019 по 2024 год на уровне 65,1 рубля, в 2025—2030 годах — 70,7 рубля, в 2031—2036 годах — 74,1 рубля. Консервативный сценарий предполагает курс доллара в соответствующие периоды на уровне 67,9 рубля, 71,5 рубля и 74,1 рубля.