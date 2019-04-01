Нью-Йорк, США, 1 апреля, 2019, 23:44 — ИА Регнум. Фондовый рынок США провел первые торги второго квартала в «зеленой зоне» — за день индексы выросли на 1−1,5%, 1 апреля передает агентство Reuters.

Carlos Delgado Уолл-стрит

Промышленный индекс Dow Jones ещё в начале торгов преодолел «символические» 26 000 пунктов, «высокотехнологичный» Nasdaq к концу дня поднялся выше 7800 пунктов.

К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 329,8 пункта (1,27%), до 26 258,48, индекс S&P 500 вырос на 32,75 пункта (1,16%), до 2867,15 пункта, индекс Nasdaq вырос на 99,59 пункта (1,29%), до 7828,91 пункта.

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