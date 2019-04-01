Душанбе, 1 апреля, 2019, 23:37 — ИА Регнум. Соответствующие государственные органы Таджикистана получили указание главы республиканской комиссии по организации весеннего призыва новобранцев в ряды национальной армии, вице-премьера Таджикистана Азима Иброхима, призывать в ряды Вооруженных сил Таджикистана только здоровых и образованных юношей. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в министерстве обороны страны.

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По сообщению пресс-службы президента Таджикистана, 11 марта 2019 года Эмомали Рахмон подписал указ об очередном призыве таджикистанцев 1992—2001 годов рождения на военную службу в армии страны. Согласно данному указу, весенний призыв коснется таджикистанцев, которые ко дню призыва достигли 18-летнего возраста, а также граждан страны старших призывных возрастов, если у них нет права на отсрочку или освобождения от призыва в армию.

Организацией весеннего призыва 2019 года занимается вице-премьер Азим Иброхим. Кампания продлится до 31 мая.

Отметим, что в стране наряду с фактами необоснованных признаний врачами в военкоматах потенциальных призывников непригодными для службы, неоднократно выявлялись и обратные случаи. Так, при повторной проверке выяснялось, что к обязательной воинской службе призывались и молодые таджикистанцы, которые по состоянию здоровья оказываются непригодными для службы в рядах ВС.

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