Вашингтон, 1 апреля, 2019, 23:30 — ИА Регнум. Пентагон опубликовал официальное подтверждение блокировки поставок Турции любых материалов и продукции, связанных с истребителями пятого поколения F-35.

U.S. Department of Defense F-35

Заявление опубликовано 1 апреля. Уточняется, что решение принято из-за намерения Турции закупить российские системы ПВО С-400.

«Пока не будет безусловного отказа Турции от закупок С-400, предоставление Турции любого оперативного потенциала, связанного с F-35, будет прекращено. Переговоры с Турцией по этому важному вопросу будут продолжены», — указано в заявлении Пентагона.

При этом военное ведомство США сообщает, что производство комплектующих для F-35 в Турции будет замещено из других источников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ сообщили о приостановке поставок в Турцию материалов, связанных с программой F-35, уточнив, что турецкая сторона уже не получила учебное оборудование.