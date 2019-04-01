Лондон, 1 апреля, 2019, 23:11 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть завершили первую сессию второго квартала вблизи максимальных значений 2019 года, 1 апреля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Итоговая цена марки Brent составила $69,01 за баррель, за день торгов «мировой эталон» вырос в цене на $1,43 за баррель (2,1%).

Нефть марки WTI закрыла сессию с ростом на $1,45 за баррель (2,4%), на отметке $61,59 за баррель.

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