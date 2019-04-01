США остановили поставки Турции материалов, связанных с истребителями F-35
Вашингтон, 1 апреля, 2019, 22:55 — ИА Регнум. США прекратили поставлять в Турцию военную продукцию и комплектующие, связанные с истребителями пятого поколения F-35, сообщает 1 апреля издание Daily Sabah.
Это решение вызвано тем, что Вашингтону не удалось заставить Анкару отказаться от покупки российских систем ПВО С-400.
В частности, ранее не менее десяти турецких компаний в координации с американской корпорацией Northrop Grumman участвовали в производстве некоторых деталей и компонентов для для F-35.
Кроме того, отменены поставки учебного оборудования и других материалов.
Напомним, ранее Турция рассчитывала получить не менее сотни истребителей пятого поколения F-35 Lightining II в рамках многонациональной программы, к которой Анкара присоединилась в 2002 году.