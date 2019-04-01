Вашингтон, 1 апреля, 2019, 22:55 — ИА Регнум. США прекратили поставлять в Турцию военную продукцию и комплектующие, связанные с истребителями пятого поколения F-35, сообщает 1 апреля издание Daily Sabah.

U.S. Department of Defense Истребители F-35

Это решение вызвано тем, что Вашингтону не удалось заставить Анкару отказаться от покупки российских систем ПВО С-400.

В частности, ранее не менее десяти турецких компаний в координации с американской корпорацией Northrop Grumman участвовали в производстве некоторых деталей и компонентов для для F-35.

Кроме того, отменены поставки учебного оборудования и других материалов.

Напомним, ранее Турция рассчитывала получить не менее сотни истребителей пятого поколения F-35 Lightining II в рамках многонациональной программы, к которой Анкара присоединилась в 2002 году.