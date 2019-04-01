Саранск, 1 апреля, 2019, 22:53 — ИА Регнум. В Саранске по факту обрушения части здания, в результате которого погибли два человека, проводится доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Мордовии.

13.mchs.gov.ru Спасатели МЧС работают на месте обрушения части здания

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Поисково-спасательные работы на месте происшествия завершены, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. По данным ведомства, строение кирпичное, трехэтажное. Здание не эксплуатировалось.

Уточняется, что обрушение произошло при проведении работ по демонтажу здания. Высота завала составила около 4 метров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, обрушение здания по адресу улица 1-я Промышленная, 21 произошло около 16:00 мск 1 апреля. Здание обрушилось на площади около 100 кв. метров.

При обрушении погибли двое рабочих, еще один пострадавший госпитализирован.