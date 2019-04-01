Лондон, 1 апреля, 2019, 22:46 — ИА Регнум. BMW и Peugeot закрывают заводы в Великобритании из-за Brexit, 1 апреля передает агентство Reuters.

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Автомобильный завод Peugeot Vauxhall останавливает производство в связи с планами, ориентированными на выход Великобритании из Евросоюза 29 марта.

Компания BMW, которая закрывает свой центральный завод по производству двигателей в английском Хэмс-Холле, завод Rolls-Royce в Гудвуде и сборочный цех в Суиндоне, ранее заявила об остановке завода Mini.

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