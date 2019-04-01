Вашингтон, 1 апреля, 2019, 21:58 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп продлил американские санкции против Южного Судана ещё на один год. Соответствующее уведомление Трамп отправил Конгрессу США сегодня, 1 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Санкции США против Южного Судана были введены ещё в апреле 2014 года, когда американским президентом был Барак Обама.

Санкции касались участников гражданской войны в Южном Судане, в частности, тех, кого США считают ответственными за насилие и зверства, набор детей в солдаты, нападения на миротворцев, препятствование гуманитарным операциям.

Трамп посчитал, что ситуация в Южном Судане остается сложной, и это требует продления режима санкций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Южном Судане началась в 2013 году спустя два года после создания этого государства.

Противоборство идет между народностью динка, к которой принадлежит президент страны Салва Киир и племенем нуэр, выходцем из которого является Риек Машар, возглавлявший повстанческое движение еще до обретения независимости.