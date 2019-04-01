Пермь, 1 апреля, 2019, 21:56 — ИА Регнум. В Пермском крае корректируют тарифную политику в сфере обращения с ТКО. Изменения коснутся жителей многоквартирных домов. С апреля месячная плата за вывоз мусора для этой категории населения снизится на 4 копейки и составит 3,35 рублей за квадратный метр. В частном секторе платёж снизится на 88 копеек и составит 70,82 рублей с человека (но не более, чем за двух проживающих), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз мусора

Снижение ежемесячной платы за вывоз мусора для жителей края стало возможным благодаря снижению тарифа для регионального оператора «Теплоэнерго». Сейчас он составит 3793,67 рублей за тонну вместо 3840,86 рублей. Тариф регионального оператора, в свою очередь, скорректирован, поскольку минтарифов Пермского края снизило тарифы на захоронение отходов для всех 19 полигонов, входящих в территориальную схему.

«Правительство РФ заморозило ставки платы за негативное воздействие для отходов 4 класса опасности. Они сохранены на уровне 2018 года. Размер ставки составляет 94 рубля за тонну. Поскольку расходы полигонов сократились, сократилась и валовая выручка «Теплоэнерго». Мы учли эти изменения в тарифе», — отметил и.о. министра тарифного регулирования Пермского края Андрей Кокорев.

Напомним, с 1 января 2019 года обращение с ТКО стало полноценной коммунальной услугой. Полученные средства имеют целевое назначение, то есть будут направлены именно на вывоз мусора. Задачи по обращению с ТКО в Пермском крае возложены на регионального оператора — ПКГУП «Теплоэнерго».

Плата за вывоз мусора определяется из тарифа «Теплоэнерго» и нормативов накопления отходов для населения и юридических лиц. Для многоквартирных домов норматив составляет 10,6 кг на кв. метр в год. Для индивидуальных жилых домов норматив 224 кг на одного проживающего в год.

Министерство ЖКХ и благоустройства Прикамья сообщило, что отмечают, что по итогам двух месяцев работы регионального оператора «Теплоэнерго» можно сделать вывод о том, что фактический объем отходов по итогам года составит порядка 600−700 тонн, тогда как расчётный показатель составляет 1 млн тонн в год.