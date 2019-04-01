Москва, 1 апреля, 2019, 21:51 — ИА Регнум. ДТП с участием легкового автомобиля, автобуса и троллейбуса произошло вечером 1 апреля в московском районе Марьино. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Как уточняется, авария произошла в районе дома 19/1 по улице Нижние Поля. «Мужчина за рулём Dodge врезался в автобус и троллейбус», — уточнил собеседник агентства.

Сообщается, что в автобусе и троллейбусе в момент аварии не было пассажиров. Водитель легкового автомобиля, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время его осматривают врачи скорой помощи.