Вашингтон, 1 апреля, 2019, 21:51 — ИА Регнум. В одной из школ американского штата Аризона ученик устроил стрельбу из пистолета, ранив своего одноклассника, сообщает 1 апреля местный отдел образования на своей странице в Facebook.

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В школу города Прескот ученик пронёс пистолет и выстрелил в другого подростка.

Пострадавшего эвакуировали в больницу на вертолете, стрелявшего задержали полицейские.

Правоохранители считают, что это нападение не было спонтанным, молодой человек действовал осознанно и планировал нападение заранее.

Причины и подробности происшествия выясняются.