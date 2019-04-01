Екатеринбург, 1 апреля, 2019, 21:54 — ИА Регнум. Нижнетуринский городской суд уже скоро вынесет решение по обвиняемому в мошенничестве высокопоставленному полицейскому из Качканара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Продажный полицеский

Следствие крепко взялось за 27-летнего бывшего начальника отделения уголовного розыска в Качканаре. Экс-полицейский обвинён в мошенничестве: по версии следствия, он брал деньги за отказ в возбуждении уголовных дел.

Как считают следователи, в первом случае «оборотень в погонах» заявил проверяемому лицу, что может «посодействовать» в отмене потенциальной «уголовки» по факту изнасилования. За это экс-полицейский потребовал 50 тысяч рублей. Во втором случае он получил 100 тысяч после того, как пообещал своему знакомому добиться отказа в возбуждении дела по факту кражи.

«Оборотень» может получить до шести лет лишения свободы. Сейчас его машина стоимостью 360 тысяч рублей арестована.

Напомним, 20 марта 2019 года районному суду Екатеринбурга были переданы материалы об адвокате, который вымогал деньги у своих клиентов для того, чтобы в дальнейшем якобы дать эти средства в качестве взятки полицейским. Юрист пытался выудить у обратившихся к нему людей 5 млн рублей.