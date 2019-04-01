Златоуст, Челябинская область, 1 апреля, 2019, 21:48 — ИА Регнум. В юэжноуральском Златоусте неизвестные должностные лица одного из местных муниципальных предприятий впустую потратили более 20 млн рублей. Деньги были уплачены одному из ООО за неподтверждённые работы, а сама плата была не обоснованной экономически, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Vsemetri.com

Проверку муниципального унитарного предприятия прокуратура провела после акта, который подготовили специалисты областного Главного контрольного управления. Выяснилось, что преступление было совершено в период с 14 января 2014-го по 25 августа 2017 года. Деньги за оказание услуг по претензионно-исковой деятельности выплачивались каждый год.

В ходе проверки прокуратура выявила признаки превышения должностных полномочий. Материалы были переданы в следственные органы. А 28 марта орган СКР возбудил уголовное дело. Идёт следствие.