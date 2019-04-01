Вашингтон, 1 апреля, 2019, 21:38 — ИА Регнум. Директор американского аэрокосмического агентства NASA Джеймс Брайденстайн раскритиковал Индию за проведение противоспутниковых испытаний. Соответствующее заявление он сделал, выступая 1 апреля перед персоналом в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

Джеймс Брайденстайн

По словам Брайденстайна, уничтожение ракетой спутника во время испытания привело к образованию 400 фрагментов космического мусора. «Очевидно, что намеренное создание облаков космического мусора несовместимо с полётами человека в космос», — заявил он.

Напомним, 27 марта премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил об успешном уничтожении индийского космического аппарата на низкой околоземной орбите в рамках испытаний противоспутниковой баллистической ракеты.

В МИД России назвали проведённые Индией испытания следствием деградации ситуации в сфере контроля над вооружениями в результате деструктивных действий США.

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