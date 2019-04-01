Екатеринбург, 1 апреля, 2019, 21:28 — ИА Регнум. Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов назначен ответственным за разработку плана подготовки российско-киргизской конференции с участием президентов России и Киргизии. Поручение дал губернатор региона Евгений Куйвашев на заседании областного правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

План должен быть готов в течение месяца. Само мероприятие пройдёт в 2020 году.

Выбор Свердловской области как площадки для проведения конференции показывает, что регион является сильной переговорной площадкой и обладает весомым потенциалом для экономического партнёрства и межкультурного диалога, считает губернатор.

Напомним, 28 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин и глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков приняли совместное решение о проведении девятой российско-киргизской межрегиональной конференции в Екатеринбурге в 2020 году. Также руководители договорились, что 2020 год станет Годом России в Киргизии и Годом Киргизии в России.