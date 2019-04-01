Чесма, Челябинская область, 1 апреля, 2019, 21:18 — ИА Регнум. В Чесменском районе Челябинской области один из магазинов продавал продукты питания, просроченные на четыре года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин

Всего на полках магазина на момент проверки выявили 27 наименований просроченной продукции. Чай нужно было снять с продажи в ноябре 2014 года, а клюквенное повидло — в ноябре 2015-го.

Также оказалось, что девять наименований продуктов питания были в магазине без сопроводительных документов. По факту выявленных нарушений прокуратура возбудила административное дело, которое рассмотрит областной Арбитражный суд.