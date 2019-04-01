Калининград, 1 апреля, 2019, 20:57 — ИА Регнум. У границ Калининградской области РФ пролетел стратегический бомбардировщик-ракетоносец ВВС США B-52H Stratofortress, сообщают 1 апреля авиамониторинговые интернет-ресурсы.

Defense.gov B-52H Stratofortress

Из их данных следует, что B-52H Stratofortress взлетел с британской авиабазы Фэрфорд. В международном воздушном пространстве над Балтийским морем самолёт приблизился на 130 км к границе России.

Стоит отметить, что это расстояние является достаточным для нанесения ракетно-бомбового удара по базе Балтийского флота РФ.

Затем, около 12:54 мск стратегический бомбардировщик ушел в воздушное пространство Польши, в котором порядка 30 минут летал у сухопутной границы России.

Напомним, стратегический бомбардировщик-ракетоносец ВВС США B-52H Stratofortress способен наносить удары бомбами и крылатыми ракетами с ядерными боеголовками.