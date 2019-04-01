Кушва, Свердловская область, 1 апреля, 2019, 20:57 — ИА Регнум. В Свердловской области арестован гражданин, который подозревается в убийстве своего двухлетнего внука и похищении двоих его братьев. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Эдвард Мунк. Убийца

Тело ребёнка было найдено днём 29 марта в деревне Гагарка, под городом Заречным, во дворе частного дома. Также из дома пропали братья убитого в возрасте пяти и семи лет.

Личность подозреваемого установили по горячим следам. Оказалось, что к преступлениям причастен родной дед этих троих детей. На подъезде к городу Кушва его автомобиль был остановлен. Братьев освободили, а гражданина задержали. Ему уже предъявлены соответствующие обвинения.

Сейчас следователи выясняют, что же подвигло 67-летнего гражданина на преступление. А двоим оставшимся в живых детям предстоит психологическая реабилитация.