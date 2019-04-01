Британский парламент обсудил петицию об отмене Brexit
Лондон, 1 апреля, 2019, 20:46 — ИА Регнум. Парламент Великобритании обсудил петицию об отмене Brexit, 1 апреля передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Brexit
Обсуждение петиции было формальным — оно не привело к какому-либо решению и не входило в основную повестку заседания парламента.
Правительство уже ответило на петицию, которую подписали рекордные 6 млн британцев, категорическим отказом.
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