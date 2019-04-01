Лондон, 1 апреля, 2019, 20:39 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $69 за баррель, свидетельствуют данные торгов 1 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

На бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в июне выросла на 2,1% — до $69,03 за баррель.

В последний раз стоимость нефти данной марки находилась выше уровня $69 за баррель 13 ноября 2018 года.

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