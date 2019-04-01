Гданьск, Польша, 1 апреля, 2019, 20:38 — ИА Регнум. Священники и прихожане католического прихода на севере Польши сожгли на костре книги о Гарри Поттере, 1 апреля передает агентство Associated Press.

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Книги Джоан Роулинг оказались на костре среди африканских масок, пособий по оккультизму и других предметов, которые приход в Гданьске счел связанными со «злыми силами».

Видео ритуального сожжения мирового бестселлера было размещено прихожанами в социальной сети Facebook.

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