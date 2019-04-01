Киев, 1 апреля, 2019, 20:30 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко поздравила его с выходом во второй тур президентских выборов. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба украинского лидера.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Форма

«Ангела Меркель поздравила Петра Порошенко с выходом во второй тур президентской кампании», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что канцер ФРГ отметила «честность и состязательность избирательного процесса на Украине».

Порошенко, со своей стороны, поблагодарил Меркель за «особое внимание к ситуации на Украине». Стороны обсудили дальнейшие двусторонние контакты на высшем уровне, информирует пресс-служба.

По результатам обработки более 92% бюллетеней в первом туре президентских выборов на Украине лидирует актёр и шоумен Владимир Зеленский, набирающий 30,25% голосов. Пётр Порошенко занимает второе месте с 15,94% голосов.

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