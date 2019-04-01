Душанбе, 1 апреля, 2019, 20:27 — ИА Регнум. Совет улемов Таджикистана обратился к согражданам с призывом совершать намаз только в подходящих для этого местах. Обращение было опубликовано на официальном сайте Исламского центра.

Muhammad Abdullah Al Akib Намаз

В своем обращении Совет подчеркнул, что «намаз является священным и великим обращением к Богу, и в этой связи Ислам, особенно ханафитское толкование религии, запрещает совершать намаз в нечистых и грязных местах». Ссылаясь на источники ханафитского толкования, Исламский центр назвал несколько таких мест, в которых верующим не следует совершать намаз. Это оскверненные места, бани, тротуары, тропинки и кладбища.

«Мусульманин в своей искренности может совершать намаз в своем доме, в гостях, на своем рабочем месте, чтобы сэкономить время. Намаз должен совершатся в мечети, в чистых местах, а не на тротуарах и общественных местах», — говорится в заявлении совета улемов.

Напомним, что на прошлой неделе московская полиция задержала 27 человек, совершавших намаз у торгово-ярморочного комплекса «Москва» в Люблино. Среди них были 18 граждан Таджикистана, по двое граждан Узбекистана и Киргизии, а также один гражданин Турции. Все задержанные привлечены к административной ответственности по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка либо проведения собрания митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».