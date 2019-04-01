Чебоксары, 1 апреля, 2019, 20:26 — ИА Регнум. Мошенники продолжают использовать различные уловки, чтобы завладеть средствами. Новые формы «изобретательства» регистрируют в МВД по Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

[Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Мошенники

Жертвой мошенников стала новочебоксарская фирма, в которую поступил заказ на доставку цветов в прокуратуру республики.

«Звонивший объяснил предпринимателю, что планируется мероприятие с участием проверяющих из Москвы, а по пути попросил приобрести дорогой алкоголь и пополнить телефонные счета «проверяющих». Пополнив счета неизвестных на общую сумму 95 тыс. рублей, новочебоксарец прибыл с цветами в прокуратуру республики, где ему объяснили, что его обманули», — говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, на неделе оперативники раскрыли кражу с банковской карты 28-летней жительницы Новочебоксарска, которая заинтересовалась объявлением в соцсетях о розыгрыше сотового телефона. По данным полиции, его разместил несовершеннолетний житель Новосибирской области, который добился, чтобы пострадавшая подключила услугу дистанционного доступа к своему счету, после чего с карты было списано 6 тыс. рублей. 17-летний подозреваемый признал вину и обещал возместить ущерб. Возбуждено уголовное дело.

Ранее за сутки, 30 марта, в Чувашии было зарегистрировано пять фактов мошенничества под видом банковских работников. По данным МВД по республике, злоумышленникам удалось похитить 130 тыс. рублей. Во всех случаях была использована известная схема обмана.

«Когда потерпевшим звонят по телефону, предупреждают о попытке несанкционированного снятия средств и под предлогом отмены операции узнают реквизиты банковских карт и пароли, поступающие в виде смс-сообщений. Одного из пострадавших телефонные мошенники подвели к банкомату и убедили набрать ряд команд, после чего произошло списание», — говорится в сообщении.

29 марта в полицию обратился 25-летний чебоксарец, лишившийся 93 тыс. рублей при попытке приобрести машину. На сайте бесплатных объявлений нашел подходящую легковушку, созвонился с продавцом и договорился о покупке. Владелец иномарки попросил перевести 10 тыс. рублей в качестве залога, чтобы не продать авто кому-нибудь другому, а после получения денег предложил самостоятельно пригнать с другого региона и попросил перечислить полную стоимость, сделав существенную скидку. Обрадованный покупатель перевёл еще 83 тыс. рублей, но обещанный автомобиль так и не дождался. Объявление было удалено с сайта, продавец перестал выходить на связь.

Еще одно мошенничество было совершено в отношении 59-летней жительницы столицы республики, которая через интернет искала работу. Ей пришло сообщение о возможности получить неплохой доход, для чего необходимо было следить за курсом валюты.

«Горожанка просидела перед компьютером всю ночь, выполняя данное задание, после этого ей пообещали выплатить 170 тыс. рублей. Для получения указанной суммы женщину попросили перевести на счет свыше 7 тыс. рублей в качестве комиссии, что она и сделала. Затем понадобилось еще 330 долларов в качестве «налога». Тогда она поняла, что попала на удочку мошенников и написала заявление в полицию», — отмечают в МВД по республики.

По всем фактам полицейские проводят мероприятия по установлению злоумышленников.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года в чувашской полиции отмечают трёхкратный рост хищений с использованием сети интернет и средств мобильной связи, в структуре мошенничеств на них приходится свыше 65% преступлений. Глава МВД по Чувашии Сергей Неяскин ранее сообщал, что в прошлом году жертвами «бесконтактных хищений» стали 1510 жителей, причинённый ущерб превысил 69 млн рублей. Фигурантами уголовных дел стали 180 человек. Сами мошенники в ходе допросов говорят, что преступления совершаются «за счёт доверчивости граждан». Правоохранители с сожалением констатируют, что в Чувашии — очень доверчивые жители, а если учитывать оперативную сводку, то республика — «самый доверчивый» регион в Поволжье.

Правоохранители просят не доверять телефонным звонкам незнакомцев, предупреждающих о проблемах с картой. Если возникли сомнения по поводу сохранности сбережений, то надо звонить на «горячую линию» банка либо обратиться в кредитное учреждение. Реквизиты карты и пароли для доступа к счету никому сообщать нельзя.