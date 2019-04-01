Киев, 1 апреля, 2019, 20:25 — ИА Регнум. По итогам обработки 90,11% протоколов на выборах президента Украины кандидат на пост главы государства от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сократила свой разрыв с действующим главой государства Петром Порошенко. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко

После обработки 90,11% протоколов результат Порошенко впервые опустился ниже 16% — до 15,99% голосов.

При этом результат Тимошенко улучшился до 13,36% (было 13,28% голосов).

Лидирует по-прежнему шоумен Владимир Зеленский — у него 30,26% голосов.

По всей видимости, Порошенко все же выходит во второй тур, где ему будет противостоять Зеленский.