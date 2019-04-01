Алжир, 1 апреля, 2019, 20:25 — ИА Регнум. Президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика обещает уйти в отставку до истечения полномочий 28 апреля 2019 года, 1 апреля передает агентство Associated Press.

Bendaoud ain youcef Абдель Азиз Бутефлика

Согласно заявлению Бутефлики, до отставки глава государства намерен предпринять «важные шаги для обеспечения непрерывности функционирования государственных учреждений».

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты в Алжире с требованием отставки президента Бутефлики продолжаются больше месяца, с конца февраля текущего года.

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