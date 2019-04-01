Москва, 1 апреля, 2019, 23:08 — ИА Регнум. Раскол общества внутри Украины за последние годы только усилился, что и показал первый тур президентских выборов. Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поджигатель

«Выбор народа Украины честный и достойный. Я лично сегодня порадовался этому. Я посмотрел, как Украина голосовала в целом. Она снова раскололась ещё больше. На востоке и юге в три раза больше набрали оппоненты Порошенко, чем он. Порошенко победил только в трёх регионах на западе. На востоке в двух регионах Бойко получил большинство. Это означает, что не только в территориальном, но и в политическом плане раскол только усугубляется», — отметил Зюганов.

При честной конкуренции у Петра Порошенко нет никаких шансов против Владимира Зеленского. Действующий президент Украины это понимает и потому стал очень опасен — ради своей победы он пойдёт на любую подлость и провокацию, уверен лидер КПРФ.

«Порошенко не спасет ничего кроме провокаций. Главное, чтобы он ничего снова не поджёг и не изуродовал. Он за 5 лет столько натворил, смог выдавить с благодатной земли трудолюбивого народа за кордон почти 10 млн, 13 тысяч человек убить на востоке Украины, угробить очень мощную экономику, набить себе карманы и проиграть в Виннице, где у него два крупных завода. Надо очень разумно выстраивать там политику, понимая, что ситуация там другая. Мы боролись и будем бороться за Украину. Она исторически солидарна с нами. Я посмотрел опрос украинских граждан, не смотря на жуткую русофобию, почти 80% граждан Украины хорошо относятся к русскому народу, готовы и дальше развивать отношения. Надо подключать народную дипломатию», — сказал политик.

При этом глава КПРФ предрёк победу Зеленского, несмотря на провокации Порошенко.

«Нам придется иметь дело с Зеленским. Я понимаю, у него нет опыта, команды нет, но это новый человек, на руках которого нет крови, насилия и его главный лозунг — избежать войны. Порошенко, я уверен, пойдёт на провокации. Надо сделать всё, чтобы эти провокации не сыграли злую шутку с нами», — сообщил Зюганов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам обработки 81,97% протоколов в первом туре президентских выборов на Украине лидирует Владимир Зеленский с 30,4% голосов. Следом за ним идёт действующий президент Пётр Порошенко, за которого проголосовали 16,01% избирателей. Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко с 13,26%.