Киев, 1 апреля, 2019, 19:47 — ИА Регнум. Российские дипломаты в шуточной форме прокомментировали состоявшийся на Украине первый тур президентских выборов. Видеоролик под названием «Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине» появился 1 апреля на официальной странице ведомства в Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД

«В связи с многочисленными просьбами прокомментировать ситуацию на Украине по состоянию на 1 апреля 2019 года информируем: из-за недопуска наших наблюдателей на Украину подготовили материалы по данным средств объективного контроля», — говорится в сопроводительном тексте.

Далее в видеоролике следует прогноз погоды в украинских городах, из которого в МИД делают вывод:

«В целом всё ясно».

Напомним, по результатам обработки более 90% бюллетеней во второй тур выборов президента Украины, назначенный на 21 марта, выходят актёр и шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Пётр Порошенко. При этом Зеленский почти в два раза опережает Порошенко по числу голосов избирателей.