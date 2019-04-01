Вашингтон, 1 апреля, 2019, 19:36 — ИА Регнум. В ВВС США не хватает около 10% пилотов. Основная причина нехватки — это отток пилотов в гражданскую авиацию, где оплата труда в несколько раз выше, чем у военных. В то же время подготовка каждого пилота обходится американскому бюджету в кругленькую сумму.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

Стоимость обучения пилота истребителя базовой квалификации составляет от 5,6 миллионов долларов для самолета F-16 и до 10,9 миллионов долларов для самолета F-22. Стоимость обучения пилотов бомбардировщиков также высока, она начинается от 7,3 миллионов долларов для B-1B и доходит до 9,7 миллионов долларов для B-52H.

Расходы на подготовку летных кадров для военно-транспортной авиации начинаются с 1,1 миллионов долларов для пилота C-17 и доходят до 2,5 миллионов долларов для пилота C-130J. Расходы на подготовку одного пилота для командования, управления, разведки, наблюдения и разведывательных операций (например, для самолета RC-135) составляют около 5,5 миллионов долларов.

Исходя из этих данных, а также данных по денежному довольствию пилотов ВВС США, корпорация RAND пришла к выводу, что для военного бюджета будет дешевле повысить зарплату уже действующим пилотам, чем набирать новых в большом количестве взамен уходящих в гражданскую авиацию США.