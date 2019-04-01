Киев, 1 апреля, 2019, 19:18 — ИА Регнум. Актёр и шоумен Владимир Зеленский сохраняет лидерство на выборах президента Украины с большим отрывом от действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины по результатам обработки более 90% бюллетеней.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно обнародованным данным, за Владимира Зеленского отдали голоса 30,26% избирателей, за Петра Порошенко — 15,99%.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко набирает 13,35% голосов, кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко — 11,53%, лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко — 7,00%.

Напомним, второй тур президентских выборов на Украине назначен на 21 апреля.