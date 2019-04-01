Вашингтон, 1 апреля, 2019, 19:17 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео предложил российским военным и президенту Николасу Мадуро покинуть Венесуэлу. Об этом глава Госдепа заявил 1 апреля в эфире радиостанции WHP 580.

Mark Taylor Майк Помпео

Помпео напомнил, что президент США Дональд Трамп двумя днями ранее предложил российским военным «убраться» из Венесуэлы, но его призыв был проигнорирован.

При этом госсекретарь США добавил, что вместе с российскими военными страну должен покинуть и президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Майк Помпео не уточнил, какой он ожидает реакции на своё предложение, но посетовал на то, что в США этой теме уделяют недостаточно внимания.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные находятся в Венесуэле в рамках договоров о военно-техническом сотрудничестве. Ранее в США заявляли, что подозревают их в восстановлении системы ПВО страны, пострадавшей от аварий в энергосистеме Венесуэлы.