Тюмень, 1 апреля, 2019, 19:10 — ИА Регнум. В Тюмени рано утром машина скорой помощи не могла выехать по причине закрытого шлагбаума со двора улицы Ростовцева, 10. Фирма, которая обслуживает шлагбаум, долго не желала выпускать медиков, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь «Станции скорой медицинской помощи» Ирина Бердюгина.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Шлагбаум

Удалённая диспетчерская, отвечающая за работу шлагбаума, должна круглосуточно обеспечивать контроль и беспрепятственный проезд спецтехники на дворовую территорию, отметил водитель тюменской скорой помощи Игорь Макаров.

«Мы потратили много времени для того, чтобы открыть шлагбаум. Пока дозвонились, пока объяснили, кто мы такие, пока они открыли — все это не в пользу пострадавшего или умирающего человека. При эвакуации опять начинаем созваниваться, чтобы нас выпустили с пациентом, которого срочно нужно доставить в больницу на операцию. Каждый раз диспетчеры требуют информацию — номер бригады, фамилии сотрудников — будто у них есть списки всех работающих на скорой. При этом у них висит камера, по которой прекрасно видно, что к шлагбауму подъехала машина скорой помощи», — возмущён водитель неотложки.

В пресс-службе станции скорой помощи Тюмени сообщили, что шлагбаумы постоянно «воруют» ценные минуты для спасения людей. Не везде есть камеры, и не у всех жильцов имеется ключ от шлагбаума. Плохо, когда пациент оказывается из тех, кто не внесён в списки согласившихся на установку шлагбаума и получивших к нему доступ. Обычно это пожилые люди, сэкономившие на искусственном препятствии.

Беспрепятственно бригады скорой помощи проезжают только в те дворы, где стоит будка и дежурит охранник, либо открывает сам пациент или его родственники. Пешком до подъездов врачам трудно добираться.

«Надо понимать, что бригада никогда не идет к пациенту налегке — как минимум в квартиру приходится нести укладку и кардиограф. В случае, если больной в критическом состоянии, медикам приходится брать с собой еще и реанимационное оборудование — аппарат искусственной вентиляции легких и дефибриллятор. К тому же некоторых пациентов приходится транспортировать на носилках — это снова потеря времени», — пояснила сложности руководитель оперативной службы Наталья Пиманкина.

Если граждане решили закрыть двор воротами или шлагбаумами, значит, должны самостоятельно позаботиться о беспрепятственном въезде экстренных служб, считают сотрудники скорой помощи.