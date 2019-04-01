Дамаск, 1 апреля, 2019, 18:55 — ИА Регнум. По информации газеты The New York Times, в Сирии сейчас находятся чуть более 2000 военнослужащих США. Газета опирается на информацию от своих источников в Пентагоне.

Солдат армии США

Американские военные начали выводить технику из Сирии в январе 2019 года, всего через несколько недель после приказа президента США Дональда Трампа о полном выводе войск. Но в феврале численность войск фактически увеличилась до 3000 человек, чтобы помочь защитить процесс вывода. Только в последние дни нынешняя численность американских войск упала ниже уровня чуть более 2000 человек, т. е. уровня декабря 2018-го.

Чиновники Пентагона сообщили, что к началу мая этого года минобороны США планирует сократить свой военный контингент на северо-востоке Сирии до 1000 военнослужащих, и на этом пока остановиться. Также сообщается, что численность военнослужащих США в этой части Сирии зависит от позиции союзников: какие воинские контингенты они планируют оставить на фоне частичного вывода американских войск.

Данный контингент в 1000 человек вместе с другими союзниками по международной коалиции будет обеспечивать безопасность сирийских курдов от возможного наступления турецкой армии, а также от правительственных войск Сирии. В Турции курдские отряды Народных защитников внесены в список террористических организаций, а Дамаск настаивает на полном контроле всей сирийской территории.