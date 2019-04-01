Сотрудничество высшего уровня. Путин и Эрдоган обсудили встречу в Москве
Москва, 1 апреля, 2019, 18:54 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщает 1 апреля пресс-служба Кремля.
ИА REGNUM
Путин Эрдоган
Российский и турецкий лидеры обсудили подготовку к восьмому заседанию Совета сотрудничества высшего уровня между РФ и Турцией, которое пройдёт 8 апреля в Москве.
Пресс-служба отмечает, что Владимир Путин поздравил своего турецкого коллегу с успехом Партии справедливости и развития на прошедших в Турции региональных выборах.
Напомним, встреча президентов России и Турции пройдёт на фоне обострения вооруженного конфликта на севере Сирии и столкновений между курдскими отрядами и турецкими военными.