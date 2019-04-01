Москва, 1 апреля, 2019, 18:54 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщает 1 апреля пресс-служба Кремля.

ИА REGNUM Путин Эрдоган

Российский и турецкий лидеры обсудили подготовку к восьмому заседанию Совета сотрудничества высшего уровня между РФ и Турцией, которое пройдёт 8 апреля в Москве.

Пресс-служба отмечает, что Владимир Путин поздравил своего турецкого коллегу с успехом Партии справедливости и развития на прошедших в Турции региональных выборах.

Напомним, встреча президентов России и Турции пройдёт на фоне обострения вооруженного конфликта на севере Сирии и столкновений между курдскими отрядами и турецкими военными.