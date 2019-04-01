Екатеринбург, 1 апреля, 2019, 18:50 — ИА Регнум. В вопросе о повышении пенсионного возраста судьи Конституционного суда руководствуются законом, собственным правосознанием и пониманием конкретного дела и его обстоятельств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области Евгений Артюх.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«В случае, если бы КС признал неконституционным повышение пенсионного возраста, правительству РФ пришлось бы приводить законодательство в соответствие с Конституцией и в соответствие с тем, что конкретно бы указал КС в своём постановлении. Здесь большое поле для юридической казуистики, и многое зависит от того, как заявители сформулировали свою позицию и как в КС опишут свою позицию в постановлении. В любом случае КС не может руководствоваться политическими или какими-то иными, кроме закона, аргументами», — отметил политик.

Евгений Артюх также уверен в том, что особых проблем в плане технической реализации решений о повышении пенсионного возраста не будет. Исполнительная власть примет соответствующие подзаконные акты, вплоть до регламентов и инструкций работникам Пенсионного фонда.

«То, что общественное мнение реформу не принимает, может, конечно, создавать трудности, но всё будет зависеть от экономической и политической обстановки. Недовольство населения может быть выражено в широком диапазоне: от кухонного недовольства до массовых уличных акций. В последнем случае правительству будет непросто», — считает Артюх.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители системной российской оппозиции подали в Конституционный суд запрос с просьбой оценить конституционность решений о повышении пенсионного возраста. Однако источник в правительстве России полагает, что заявителям не удастся добиться с помощью КС признания повышения пенсионного возраста неконституционным.