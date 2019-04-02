Варшава, 2 апреля, 2019, 07:32 — ИА Регнум. В середине марта президенты Польши Анджей Дуда и Венгрии Янош Адер отметили День польско-венгерской дружбы. Заявления, сделанные политиками в ходе совместной пресс-конференции, могут пролить свет на судьбу проекта Троеморье, считает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Изобретенный в Польше концепт Троеморья представлялся его авторам союзом государств, «прописанных» в треугольнике между Адриатическим, Балтийским и Чёрным морями. Австрия, Болгария, Хорватия, Венгрия, Чехия, Эстония, Литва, Латвия, Румыния, Словакия, Словения должны были сплотиться равноправно, но вокруг Польши, политики которой мыслили Троеморье не просто как экономическое взаимодействие географически близких государств, но и некоторый противовес усилиям Западной Европы обрести большую самостоятельность как в рамках ЕС, так и в отношении заокеанского партнера.

Для этого предполагалось сделать Польшу газовым хабом для приема американского СПГ и запитать через нее всё Троеморье, избавив ЕС от опасностей, связанных с потреблением «недостаточно демократичного» российского газа. Но красивая концепция уперлась в отсутствие американского газа по приемлемой цене, и все больше стран ЕС сосредоточились вместо Троеморья на перспективах, предоставляемых российскими газопроводами — «Северным потоком — 2» или «Турецким потоком»; как раз последним очень заинтересованы в Венгрии. О чем уже напрямую говорилось в ходе визита в Москву министра иностранных дел этой страны Петера Сийярто. А если Венгрия раскроет объятия российскому проекту, то она таким образом может подарить российской инициативе и всё столь тщательно собиравшееся Польшей Троеморье. Как?

Читайте статью Москва перехватывает у Варшавы идею Троеморья и другие публикации Станислава Стремидловского.