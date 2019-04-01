Киев, 1 апреля, 2019, 18:42 — ИА Регнум. Политический эксперт Тарас Чорновил выразил недовольство форматом президентских дебатов, который предлагает «UA: Общественное вещание». Соответствующее заявление Чорновил сделал 1 апреля в эфире одного из украинских телеканалов.

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По его словам, такой формат дебатов якобы не позволит кандидатам в президенты должным образом раскрыться перед избирателями.

«Тот формат дебатов, который практикуется в Украине… Очень сомневаюсь, что общественный вещатель, который должен проводить дебаты, будет что-то менять по сравнению с теми дебатами, которые проводятся последние полтора десятилетия», — сказал Чорновил.

«Я был участником подготовки двух дебатов, которые проходили в 2004 году. На тех дебатах в том формате, который был, не было особых сомнений в ответственности Ющенко в таких вопросах сферы президента как международная политика. Он на две головы был выше Януковича. Но при всем том, по итогам дебатов внешние наблюдатели сказали, что в этом формате дебатов они выглядели почти одинаково. Там не было возможности нормально раскрыться», — считает Чорновил.

Напомним, в 2005 году на президентских выборах Украины в результате «оранжевой революции» одержал победу Виктор Ющенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта на брифинге в Киеве Зеленский дал согласие дебатировать с Петром Порошенко накануне второго тура выборов президента.

«Да, я готов. Я готов. Порошенко, не Порошенко. Какая мне разница?» — сказал Зеленский.